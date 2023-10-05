У президента Сербии Александара Вучича состоялся откровенный разговор с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, произошедший на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.
"Короткий и открытый разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским по всем важным вопросам", — написал Вучич на своей странице в Instagram*.
Оценивая свою предыдущую встречу с Зеленским, Вучич напомнил об уважении Сербией территориальной целостности Украины. Сербский лидер добавил, что надеется на такое же отношение к территориальной целостности своей страны.
Вучич предупредил, что Киев сразу очень много потеряет, если решит признать независимость Косова.
Ранее агентство Танюг сообщило, что президент Сербии Александр Вучич провёл встречу с Зеленским на саммите Европейского политсообщества (ЕПС) в Испании.
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