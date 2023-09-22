Президент Сербии Александр Вучич, который принимать участие в неделе высокого уровня в ООН, провёл переговоры с президентом США Джо Байденом. После чего пообещал ещё больше укреплять связи Сербии и Соединённых Штатов.
"На официальном приеме у президента Байдена мы подтвердили нашу приверженность дальнейшему улучшению наших двусторонних отношений", — цитирует Вучича ТАСС.
Ранее, выступая на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, президент Сербии заявил, что его страна уже вывела на хороший уровень "сотрудничество с США практически во всех областях".
При этом Александр Вучич отмечал, что в Сербии считают важными свои исторические связи с Россией.
На данный момент Сербия является одним из немногих европейских государств, которые не присоединились к санкциями Евросоюза против нашей страны. При этом власти этого балканского государства отмечают, что в этой связи им приходится противостоять давлению со стороны ЕС и США.
При этом в Сербии есть политические силы, которые выступают за то, чтобы страна присоединилась к антироссийским санкциям. Однако решающего влияния на политику властей страны не оказывают. Пока, во всяком случае.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Вашингтоне завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США. На вопросы журналистов Зеленский и Байден отвечать наотрез отказались.