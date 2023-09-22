Президент Сербии пообещал укреплять связи с США

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Президент Сербии Александр Вучич, который принимать участие в неделе высокого уровня в ООН, провёл переговоры с президентом США Джо Байденом. После чего пообещал ещё больше укреплять связи Сербии и Соединённых Штатов.

Фото: vucic.rs

"На официальном приеме у президента Байдена мы подтвердили нашу приверженность дальнейшему улучшению наших двусторонних отношений", — цитирует Вучича ТАСС.

Ранее, выступая на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, президент Сербии заявил, что его страна уже вывела на хороший уровень "сотрудничество с США практически во всех областях".

При этом Александр Вучич отмечал, что в Сербии считают важными свои исторические связи с Россией.

На данный момент Сербия является одним из немногих европейских государств, которые не присоединились к санкциями Евросоюза против нашей страны. При этом власти этого балканского государства отмечают, что в этой связи им приходится противостоять давлению со стороны ЕС и США.

При этом в Сербии есть политические силы, которые выступают за то, чтобы страна присоединилась к антироссийским санкциям. Однако решающего влияния на политику властей страны не оказывают. Пока, во всяком случае.