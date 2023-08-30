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Михаил Плисюк

Президент Сербии на встрече в Афинах подчеркнул нерушимость курса страны

5:09
Мир » Европа » Балканы

21 августа в столице Греции по инициативе премьера Кириакоса Мицотакиса прошла встреча балканских лидеров с участием руководства ЕС по тематике развития евроинтеграции. Туда же пригласили и президентов Украины и Молдавии Зеленского и Санду. Присутствовал и "премьер" Косова Альбин Курти.

Президент Сербии на встрече в Афинах подчеркнул нерушимость курса страны
Фото: vucic.rs

Для президента Сербии это событие стало, с одной стороны, хорошим поводом для общения с соседями и высшими чинами Евросоюза — председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Шарлем Мишелем. С другой стороны, Александр Вучич вновь почувствовал железную хватку Брюсселя в отношении России. Лидеру Сербии стоило усилий убедить партнёров не включать в итоговую декларацию встречи положение о необходимости введения санкций против Москвы. По сути, Белград в этом отношении остаётся единственным "штрейкбрехером", на что ему было недвусмысленно указано.

События на Украине в значительной степени повлияли на размеренную и вальяжную жизнь в Евросоюзе. Континент в буквальном смысле мобилизован на поддержку Киева в его противостоянии с Москвой. В результате многие планы были отодвинуты на дальний план. Отчасти это касается и вопроса о дальнейшем расширении ЕС.

В Белграде, хотя и чётко признают приоритет вступления в Евросоюз, прекрасно понимают, что пока это достаточно далёкая перспектива. Не случайно в белградских СМИ пишут, что в настоящий момент Сербия проявляет интерес к деятельности БРИКС, а это проявляется на фоне приостановки практических шагов на переговорах с Брюсселем. Собственно, в такой же ситуации оказались и другие соседи Сербии —

  • Черногория,
  • Северная Македония,
  • Албания,
  • отчасти Босния и Герцеговина.

Находясь в Афинах, Вучич не мог обойти вниманием президента Украины Владимира Зеленского, с которым Европа уже долгое время возится как с "маленьким ребёнком": принять в ЕС и НАТО его не могут, но утешать его и делать всякие поблажки в виде денег, оружия, политической поддержки вынуждены. Таковы правила игры.

Для Вучича встреча с Зеленским имела в значительной степени формальный характер. Белград неизменно выступает за мир, территориальную целость Украины, подчёркивая наличие "дружественных отношений" с Киевом. Однако в практическом плане сербская сторона почти не участвует в военной и иной помощи Украине. Ранее Белград направлял гуманитарную помощь Киеву, а также электрогенераторы.

Недавно в Сербии были всерьёз встревожены противоречивыми сведениями из украинских источников о возможности признания независимости Косова. Вучич тогда отреагировал достаточно жёстко, подчеркнув, что такой шаг "перечеркнул бы" те добрые отношения, которые поддерживаются между двумя странами.

По итогам заседания в Афинах Александр Вучич заявил, что он "продолжит бороться за европейское будущее Сербии, но не допустит того, чтобы страна отказалась от своих национальных и государственных интересов". При этом президент Сербии признал, что поддерживать такой курс "будет всё сложнее в предстоящий период".

Примечательно, что президент Сербии Вучич и так называемый "премьер" Курти в ходе прошедшего масштабного мероприятия в Афинах никак не пересеклись, хотя сербский лидер использовал возможность встречи, чтобы пообщаться практически со всеми присутствовавшими лидерами. Данный факт лишь подчёркивает печальную истину об огромной пропасти, разделяющей Белград и Приштины. По вине авантюриста и ярого сербофоба Курти практически сошло на "нет" то зыбкое понимание и определённый позитив, который с таким трудом был достигнут на встрече в Охриде. Похоже, приштинские власти продолжат этот деструктивный курс, в первую очередь наращивая преступное давление на сербское меньшинство на севере Косова. Пока же под вопросом и проведение повторных муниципальных выборов в сербских анклавах. Всё это тревожит и настораживает Белград. Определённое беспокойство по поводу безоглядного поведения Курти проявляют и Брюссель, и Вашингтон.

Несомненно, масштабное совещание в Афинах стало важным моментом для Белграда. По крайней мере, президент Вучич имел отличную возможность дополнительно прозондировать настрой руководства ЕС по вопросу евроинтеграции, которая на словах остаётся для Брюсселя безусловным приоритетом, но пока на практике пробуксовывает в силу напряжённой обстановки в Европе из-за кризиса на Украине. Помимо этого, лидер Сербии ещё раз обозначил приоритеты страны во внешней политике, подчеркнув нерушимость курса в отношении антироссийских санкций.

Автор Михаил Плисюк
Михаил Алексеевич Плисюк — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы афины греция сербия косово евросоюз александр вучич кириакос мицотакис
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