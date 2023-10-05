TAC: Запад пожалеет о том, что не прислушался к предупреждению Путина насчёт Украины

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Запад проигнорировал предупреждение российского лидера Владимира Путина, заявлявшего, что Украина не должны становиться членом НАТО, а альянс, в свою очередь, не должен расширяться на восток.

Фото: wikimedia.org

Теперь западным странам приходится расплачиваться за такое отношение к словам президента РФ, отмечает The American Conservative.

Авторы напомнили об отношении Запада к Минским договорённостям, которые должны были способствовать урегулированию конфликта. Для него, как выяснилось потом, Минские соглашения были всего лишь способом тянуть время, которое было потрачено на подготовку будущего противостояния с Россией.

"Западные лидеры обвинили Москву в нарушении соглашения, которое, как они теперь признают, сами нарушили и никогда не собирались соблюдать", — сказано в статье.

Теперь ЕС и США нужно подумать о том, как они могут завершить конфликт, отметили авторы. По их мнению, Вашингтон обязан дать понять Киеву, что не станет поставлять ему оружия для нанесения ударов по РФ и для "возвращения" Крыма и Донбасса.

Конфликт на Украине разгорелся из-за действий США и их союзников, и именно они виноваты в гибели сотен тысяч украинцев, заключили в статье.