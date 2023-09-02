AC: из-за помощи Киеву США потерпят крах на Украине, затем потеряют Тайвань

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Вашингтон прикладывает невиданные усилия, чтобы не допустить победы России на Украине. В США опасаются, что иначе Китай осознает слабость Белого дома.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

К такому выводу пришёл американский аналитик Брэдли Делвин и предупредил, что из-за поддержки Киева у Соединённых Штатов скоро иссякнет военный потенциал для защиты Тайваня.

"Если Китай действительно предпримет шаги в отношении Тайваня в ближайшие несколько лет, запасы, уже сокращённые благодаря украинской помощи, сделают военную поддержку Тайваня более сложной и дорогостоящей", — пишет обозреватель в American Conservative.

Он напомнил, что иракская и афганская война уже закончились для США крахом. Сейчас закладывается основа для поражения в конфликтах с Россией и Китаем, а это угрожает уже всей человеческой цивилизации, резюмировал аналитик.