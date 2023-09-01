Руководство России не желает обострять украинский конфликт, но если возникнет такая необходимость, ВС РФ освободят Одессу, дойдут до Киева и двинутся на запад.
Такое заявление сделал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в беседе с журналистом Стивеном Гарднером.
Осторожность русских войск в настоящее время объясняется желанием Москвы обнаружить здравомыслящих людей в Киеве и начать переговоры о прекращении конфликта, пояснил он. Если этого не произойдёт, России ускорит наступление, предупредил американский военный эксперт.
"Они продвинутся до самого Днепра, прямо на Киев, перейдут реку на юге и освободят Одессу. Затем начнут продвигаться на запад, это окажет большое влияние на Европу", — добавил в онлайн интервью Макгрегор.
Появление российских подразделений у "польских и румынских границ" заставит европейские страны надавить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы вынудить его сесть за стол переговоров.
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