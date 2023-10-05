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Замминистра обороны Великобритании заявил о "функциональном" поражении Черноморского флота

0:38
Мир

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи считает, что Черноморский флот РФ больше не может оказывать влияние на Украину.

Замминистра обороны Великобритании заявил о "функциональном" поражении Черноморского флота
Фото: https://t.me/new_militarycolumnist/95015

Хиппи выступил на Варшавском форуме по безопасности, где заявил, что "Украина достигла функционального поражения российского Черноморского флота".

Он отметил, что России пришлось рассредотачивать флот по разным портам, что, по мнению представителя Великобритании, снижает способность военных кораблей влиять на ВСУ.

Ранее политолог Сергей Марков рассказал о необходимости переброски Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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