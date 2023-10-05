Замминистра обороны Великобритании заявил о "функциональном" поражении Черноморского флота

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Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи считает, что Черноморский флот РФ больше не может оказывать влияние на Украину.

Фото: https://t.me/new_militarycolumnist/95015

Хиппи выступил на Варшавском форуме по безопасности, где заявил, что "Украина достигла функционального поражения российского Черноморского флота".

Он отметил, что России пришлось рассредотачивать флот по разным портам, что, по мнению представителя Великобритании, снижает способность военных кораблей влиять на ВСУ.

Ранее политолог Сергей Марков рассказал о необходимости переброски Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск.