Боррель: ЕС планирует наращивать помощь Украине, но заменить США не сможет

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Европейский союз намерен нарастить финансовую и военную поддержку Украины, однако организация не заменит США в вопросе помощи Киеву. Об этом сообщил руководитель евродипломатии Жозеп Боррель.

Фото: Openverse

По его словам, сейчас ЕС рассматривает инициативу о предоставлении 50 миллиардов евро Украине в виде материальной поддержки и ещё 20 миллиардов евро на вооружения. При этом он добавил, что Киев нуждается в помощи со стороны Вашингтона. Боррель выразил надежду на продолжение сотрудничества США и Украины.

"ЕС точно не сможет заменить США", — подчеркнул глава евродипломатии во время заседания Европейского политического сообщества в Гранаде.

Ранее авторы Bloomberg заявили, что ВСУ не смогут начать крупное наступление в следующем году без американской помощи. Как сказано в материале, украинским военным будет тяжело выстроить оборону и оказывать сопротивление российской армии.