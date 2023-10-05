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Bloomberg: армия Украины не сможет наступать в 2024 году без помощи США

1:17
Мир

Украина не сможет начать крупную наступательную операцию в следующем году, если поддержка со стороны Вашингтона прекратится, пишет Bloomberg.

Bloomberg: армия Украины не сможет наступать в 2024 году без помощи США
Фото: Openverse

По словам колумниста Хэла Брэндса, украинским войскам будет всё труднее сражаться с ВС РФ без американской помощи. Автор не исключил, что Белый дом остановит поддержку Украины из-за экономических проблем в США. После этого обстановка в зоне конфликта ухудшится для ВСУ, уточнил журналист.

"При таком сценарии не ждите крупного наступления в 2024 году: Украине придётся действовать на пределе своих возможностей просто, чтобы удержать то, что у неё есть", — сказано в публикации.

Брэндс добавил, что военным ВСУ будет сложно выстраивать оборону без западной техники. Как пояснил колумнист, союзники США попытаются продолжить поддержку Киева, но у них осталось мало вооружений для отправки на Украину.

Если США уйдут с Украины, киевский режим окажется в состоянии "жестокого тупика", резюмировал автор.

Ранее обозреватель Al-Ayyam заявил, что Запад устал от Украины, поэтому готовится к исчезновению страны с карты мира.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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