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Al-Ayyam: уставший от Украины Запад готов к её исчезновению с карты мира

1:11
Мир

На Западе стали допускать исчезновение Украины с карты мира в результате конфликта с Россией. Об этом сообщает Al-Ayyam.

Al-Ayyam: уставший от Украины Запад готов к её исчезновению с карты мира
Фото: Openverse

Как отметил обозреватель издания Абдель Маджид Суайлем, риторика США и Европы по украинскому вопросу начала меняться. По его словам, Запад осознаёт, что Украина может быть ликвидирована или расчленена. Такие дискуссии уже не являются "фантазиями", уточнил журналист.

"Они выражают опасения, что неизбежным результатом станет либо массовое уничтожение, либо исчезновение этой страны с геополитической карты", — подчеркнул обозреватель, комментируя поведение Запада.

В материале также сказано, что Украина провалила контрнаступление, а США и их союзники не хотят брать на себя ответственность за последствия неудачных действий ВСУ на поле боя.

Ранее экс-советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор назвал поведение украинского президента Владимира Зеленского отвратительным. По его мнению, Киев при любой возможности просит деньги у Запада, не объясняя, куда уходит финансирование.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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