Украинский президент Владимир Зеленский снова требует профинансировать киевский режим. Такое поведение является позорным и отвратительным, заявил бывший советник руководителя Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, Зеленский отправил умирать огромное количество украинцев. Он также раскритиковал главу Украины за постоянные требования к партнёрам и незакрывающийся рот.
Как подчеркнул полковник, Киев при любой возможности просит деньги у США, хотя Вашингтон не знает, куда именно уходят эти средства.
"Поведение Зеленского отвратительно", — отметил экс-советник главы Пентагона в социальной сети X (бывшая Twitter*).
Ранее Макгрегор сообщил о подготовке ВС РФ к масштабному наступлению. Он уточнил, что Россия сформировала сотни новых соединений на востоке Украины.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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