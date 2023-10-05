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Полковник Макгрегор: Зеленский ведёт себя отвратительно, требуя финансирование

1:06
Мир

Украинский президент Владимир Зеленский снова требует профинансировать киевский режим. Такое поведение является позорным и отвратительным, заявил бывший советник руководителя Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Полковник Макгрегор: Зеленский ведёт себя отвратительно, требуя финансирование
Фото: CreativeCommons

По его словам, Зеленский отправил умирать огромное количество украинцев. Он также раскритиковал главу Украины за постоянные требования к партнёрам и незакрывающийся рот.

Как подчеркнул полковник, Киев при любой возможности просит деньги у США, хотя Вашингтон не знает, куда именно уходят эти средства.

"Поведение Зеленского отвратительно", — отметил экс-советник главы Пентагона в социальной сети X (бывшая Twitter*).

Ранее Макгрегор сообщил о подготовке ВС РФ к масштабному наступлению. Он уточнил, что Россия сформировала сотни новых соединений на востоке Украины.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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