Полковник Макгрегор: Зеленский ведёт себя отвратительно, требуя финансирование

1:06 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинский президент Владимир Зеленский снова требует профинансировать киевский режим. Такое поведение является позорным и отвратительным, заявил бывший советник руководителя Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: CreativeCommons

По его словам, Зеленский отправил умирать огромное количество украинцев. Он также раскритиковал главу Украины за постоянные требования к партнёрам и незакрывающийся рот.

Как подчеркнул полковник, Киев при любой возможности просит деньги у США, хотя Вашингтон не знает, куда именно уходят эти средства.

"Поведение Зеленского отвратительно", — отметил экс-советник главы Пентагона в социальной сети X (бывшая Twitter*).

Ранее Макгрегор сообщил о подготовке ВС РФ к масштабному наступлению. Он уточнил, что Россия сформировала сотни новых соединений на востоке Украины.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.