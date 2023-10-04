Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отстранение Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей США.
Он спрогнозировал дальнейшее нарастание раскола в американском конгрессе из-за разных взглядов политиков на финансирование Киева. Конфликт будет усиливаться по мере приближения президентских выборов в США, считает сенатор.
По его словам, в Штатах наблюдается высокая политическая нестабильность из-за угрозы шатдауна и кризиса в конгрессе.
Как напомнил Пушков, Кевина Маккарти обвинили в заключении "тайной сделки" с президентом США Джо Байденом по поводу финансирования Украины. При этом недавно американский лидер утвердил закон о бюджете для правительства страны до 17 ноября, в котором не предусмотрена помощь Киеву.
"И уже ясно, что с приближением выборов раскол в США по поводу Украины будет только нарастать", — отметил сенатор в Telegram.
Ранее 216 американских политиков проголосовали за отстранение Маккарти с поста спикера нижней палаты конгресса США.
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