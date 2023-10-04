Кевин Маккарти отстранён от должности спикера нижней палаты конгресса США

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Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти был отправлен в отставку. За такое решение голосовали 216 конгрессменов.

Фото: Openverse

Ещё 210 человек выступили против смещения Маккарти с поста. После голосования политика отстранили от занимаемой должности, передаёт CNN.

Впервые предложение об отставке Маккарти прозвучало от республиканца Мэтта Гетца. По его мнению, экс-спикер палаты представителей пошёл на "тайную сделку" с американским лидером Джо Байденом о выделении средств Киеву, несмотря на утверждение временного бюджета правительства США, который не предусматривает поддержку Украины до середины ноября.

Ранее Кевин Маккарти не разрешил украинскому президенту Владимиру Зеленскому выступить перед конгрессом США.

Политик неоднократно критиковал Байдена. Так, недавно он заявил, что глава Белого дома портит всё, к чему прикасается.