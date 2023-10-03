Глава МИД Германии Анналена Бербок, говоря о будущем Украины в Евросоюзе, даёт пустые обещания, которые ровным счётом ничем не подкреплены. Об этом заявил немецкий журналист Пауль Ронцхаймер.
Таким образом обозреватель прокомментировал слова Бербок, пообещавшей, что ЕС будет простираться "от Лиссабона до Луганска", а будущее Украины она видит только в нём.
"Сейчас Луганск принадлежит России. В связи с этим встает вопрос: как Украине удастся это (войти в состав ЕС вместе с Луганском. – Прим. ред.) сделать? Я считаю, что много пустых слов, за которыми ничего не стоит", - сказал Ронцхаймер в эфире немецкого канала Welt*.
Также журналист выразил сомнение в том, что Запад может помочь Киеву "вернуть" Крым, учитывая то, что даже обещанное вооружение поставить Украине у него не получается.
Ранее Бербок сообщила, что Украина непременно войдёт в ЕС, который будет "протираться от Лиссабона до Луганска".
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