Welt*: Бербок говорит "много пустых слов", обещая расширить ЕС "от Лиссабона до Луганска"

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Глава МИД Германии Анналена Бербок, говоря о будущем Украины в Евросоюзе, даёт пустые обещания, которые ровным счётом ничем не подкреплены. Об этом заявил немецкий журналист Пауль Ронцхаймер.

Фото: openverse.org

Таким образом обозреватель прокомментировал слова Бербок, пообещавшей, что ЕС будет простираться "от Лиссабона до Луганска", а будущее Украины она видит только в нём.

"Сейчас Луганск принадлежит России. В связи с этим встает вопрос: как Украине удастся это (войти в состав ЕС вместе с Луганском. – Прим. ред.) сделать? Я считаю, что много пустых слов, за которыми ничего не стоит", - сказал Ронцхаймер в эфире немецкого канала Welt*.

Также журналист выразил сомнение в том, что Запад может помочь Киеву "вернуть" Крым, учитывая то, что даже обещанное вооружение поставить Украине у него не получается.

Ранее Бербок сообщила, что Украина непременно войдёт в ЕС, который будет "протираться от Лиссабона до Луганска".