Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что Евросоюз в скором времени будет включать в себя территории "от Лиссабона до Луганска".
При этом глава немецкого МИД в своей речи на сайте Европейской Комиссии подчеркнула, что видит будущее Украины в "сообществе свободы Евросоюзе".
"Будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска", — заявила Бербок.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель анонсировал проведение заседания Совета МИД стран Евросоюза на министерском уровне в Киеве. При этом никто не ждёт от участников каких-то радикальных решений, эта встреча рассматривается скорее как акт поддержки Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".