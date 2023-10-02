Бербок пообещала, что ЕС скоро будет простираться "от Лиссабона до Луганска" с Украиной в своём составе

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что Евросоюз в скором времени будет включать в себя территории "от Лиссабона до Луганска".

Фото: openverse.org

При этом глава немецкого МИД в своей речи на сайте Европейской Комиссии подчеркнула, что видит будущее Украины в "сообществе свободы Евросоюзе".

"Будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска", — заявила Бербок.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель анонсировал проведение заседания Совета МИД стран Евросоюза на министерском уровне в Киеве. При этом никто не ждёт от участников каких-то радикальных решений, эта встреча рассматривается скорее как акт поддержки Украины.