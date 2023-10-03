Украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует сменить камуфляж на классический костюм. Такое мнение выразил экс-глава Минфина Украины, капитан ВСУ Валадимир Омелян.
По его словам, украинские военные "в ярости" из-за того, что некоторые политики обманывают и воруют в то время, когда солдаты ВСУ умирают в зоне конфликта.
"Мы считаем, что Зеленскому следует сменить камуфляж на галстук и костюм и проанализировать, что происходит вокруг него с его командой", — подчеркнул капитан в беседе с Politico.
Зеленского неоднократно подвергали критике из-за его внешнего вида. Так, в сентябре конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что президент Украины должен просить помощи у США в костюме с галстуком.
Как напомнила политик, Зеленский не является губернатором 51-го штата, поэтому Белому дому стоит задуматься о прекращении поддержки Киева.
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