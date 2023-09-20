Конгрессвумен Грин: Зеленскому следовало бы надеть костюм и галстук, выпрашивая деньги у США

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Требующему денег у США президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы надеть костюм и галстук. Такое мнение высказала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, комментируя в своей соцсети внешний вид украинского лидера на Генассамблее ООН.

Фото: CreativeCommons

Политик подчеркнула, что Зеленский не является губернатором 51-го штата, однако президент Джо Байден "в кармане его спортивных штанов".

По её словам, лидер киевского режима по крайней мере мог достойно одеться, когда требует у американцев денег.

Грин также подчеркнула, что голосовать против выделения очередного пакета помощи киевским властям она будет в любом случае.

Ранее Зеленский устроил шоу на эскалаторе в штаб-квартире ООН.