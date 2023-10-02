По мнению американского экономиста Джеффри Сакса, сейчас самое время подписывать мирное соглашение по украинскому конфликту в том варианте, который предлагался изначально.
"Его условия, конечно, ухудшились из-за успехов России на поле боя", — отметил Сакс в эфире YouTube-канала Kim Iverson.
Эксперт считает, что пора завершать конфликт дипломатическим путём, а не направляя бесконечно Киеву многомиллиардную военную помощь.
Сакс поинтересовался, сколько украинских солдат ещё должны пасть на поле боя, чтобы мирный договор всё-таки был заключён.
Эксперт призвал США перестать отправлять огромные суммы на разрушительные конфликты наподобие украинского. По мнению экономиста, то, что государство может позволить себе потратить, должно быть не больше собранных в стране налогов.
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Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".