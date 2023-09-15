Профессор Сакс: Зеленский потерпел "чудовищную неудачу", отказавшись от переговоров с Россией

Отказавшись от переговоров с Россией президент Украины Владимир Зеленский совершил большую ошибку. Об этом заявил в эфире YouTube-канала профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Эксперт рассказал, что его "бросает в дрожь" от видео с жалобами Зеленского на то, что Запад затягивал поставки вооружений ВСУ, в то время как Россия подготовилась к обороне.

Этот человек потерпел чудовищную неудачу, которая привела его страну к разрушению, добавил Сакс.

Он считает, что стороны могли завершить конфликт весной 2022 года на основе нейтралитета Киева, и это Зеленский знал. Но под давлением Запада и обещаний США поставить вооружение он от переговоров отказался и в результате "не смог защитить" свою страну, которая теперь рушится.