Отказавшись от переговоров с Россией президент Украины Владимир Зеленский совершил большую ошибку. Об этом заявил в эфире YouTube-канала профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
Эксперт рассказал, что его "бросает в дрожь" от видео с жалобами Зеленского на то, что Запад затягивал поставки вооружений ВСУ, в то время как Россия подготовилась к обороне.
Этот человек потерпел чудовищную неудачу, которая привела его страну к разрушению, добавил Сакс.
Он считает, что стороны могли завершить конфликт весной 2022 года на основе нейтралитета Киева, и это Зеленский знал. Но под давлением Запада и обещаний США поставить вооружение он от переговоров отказался и в результате "не смог защитить" свою страну, которая теперь рушится.
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