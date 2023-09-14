Администрация президента США Джо Байдена вспомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому отказ отвести войска от Бахмута (Артёмовска) зимой и напомнила о потерях ВСУ. Об этом сообщает украинский инсайдерский Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источники в Киеве.
По их словам, Пентагон поддерживал главкома ВСУ Валерия Залужного в вопросе, что оборонять Бахмут бессмысленно, однако Зеленский утвердил через ставку приоритеты для ВСУ. И теперь западные "партнёры" Киева вспомнили об этом роковом решении.
Ранее стало известно, что Залужный предупредил Зеленского о приостановке контрнаступления в конце октября.
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