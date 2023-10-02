Пушков раскритиковал главу МО Британии за идею отправить войска на Украину

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Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, который призвал изучить возможность отправки военнослужащих на украинскую территорию.

Фото: Openverse

По его словам, новый глава Минобороны Великобритании является "маньяком войны".

"Степень безумства в Лондоне нарастает", — подчеркнул сенатор в Telegram.

Ранее Шэппс порекомендовал коллегам задуматься над отправкой солдат в западную часть Украины. Он отметил, что здесь можно делать "больше", чем просто тренировать подразделения ВСУ.

При этом британский премьер Риши Сунак опроверг информацию о возможном участии страны в вооружённом конфликте на Украине.

Политолог Ростислав Ищенко считает, что Британия — это самый последовательный враг России, поскольку Лондон помогает Киеву активнее, чем Вашингтон. По мнению специалиста, на Великобританию падёт большая нагрузка в случае сокращения поддержки со стороны США.