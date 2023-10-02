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Пушков раскритиковал главу МО Британии за идею отправить войска на Украину

1:03
Мир

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, который призвал изучить возможность отправки военнослужащих на украинскую территорию.

Пушков раскритиковал главу МО Британии за идею отправить войска на Украину
Фото: Openverse

По его словам, новый глава Минобороны Великобритании является "маньяком войны".

"Степень безумства в Лондоне нарастает", — подчеркнул сенатор в Telegram.

Ранее Шэппс порекомендовал коллегам задуматься над отправкой солдат в западную часть Украины. Он отметил, что здесь можно делать "больше", чем просто тренировать подразделения ВСУ.

При этом британский премьер Риши Сунак опроверг информацию о возможном участии страны в вооружённом конфликте на Украине.

Политолог Ростислав Ищенко считает, что Британия — это самый последовательный враг России, поскольку Лондон помогает Киеву активнее, чем Вашингтон. По мнению специалиста, на Великобританию падёт большая нагрузка в случае сокращения поддержки со стороны США.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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