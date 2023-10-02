Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, который призвал изучить возможность отправки военнослужащих на украинскую территорию.
По его словам, новый глава Минобороны Великобритании является "маньяком войны".
"Степень безумства в Лондоне нарастает", — подчеркнул сенатор в Telegram.
Ранее Шэппс порекомендовал коллегам задуматься над отправкой солдат в западную часть Украины. Он отметил, что здесь можно делать "больше", чем просто тренировать подразделения ВСУ.
При этом британский премьер Риши Сунак опроверг информацию о возможном участии страны в вооружённом конфликте на Украине.
Политолог Ростислав Ищенко считает, что Британия — это самый последовательный враг России, поскольку Лондон помогает Киеву активнее, чем Вашингтон. По мнению специалиста, на Великобританию падёт большая нагрузка в случае сокращения поддержки со стороны США.
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Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".