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Ищенко: Британия является самым последовательным врагом России

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Мир

Сегодня Британия — это, наверное, самый последовательный враг России.

Ищенко: Британия является самым последовательным врагом России
Фото: observatornews.ro

В этом убеждён политолог и историк Ростислав Ищенко.

По его словам, британцы продвигают интересы киевского режима даже активнее, чем США, поскольку там есть "разброд и шатания в элитах". А вот политики-англичане едины в этом вопросе. И неудивительно, что в трудные для Украины времена "заслоном переговоров" с Владимиром Зеленским стал министр обороны Соединённого Королевства.

Когда помощь со стороны США сократится, то большая нагрузка падёт на Великобританию, поскольку Лондон просто так не оставит Украину, отметил обозреватель изданию "Военное дело".

Также он подчёркивает, что Запад начинает осознавать, что проигрывает, а значит, грядёт катастрофа, которая отразится на них.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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