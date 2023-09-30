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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон рассказал о единственных двух вариантах у Зеленского

1:00
Мир

У киевских властей на сегодняшний день осталось лишь два варианта — капитуляция либо исчезновение как государства. В этом уверен бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон рассказал о единственных двух вариантах у Зеленского
Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Эксперт раскритиковал "мирный план Зеленского", назвав его абсолютно не серьёзным.

"План Зеленского, состоящий из десяти пунктов, не сработает. Он хочет, чтобы Россия полностью вывела все войска, выдала Владимира Путина суду, выплатила репарации украинцам — это даже не серьезное предложение. И Россия только что ясно дала понять", — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

План Зеленского не стоит даже рассматривать всерьёз, а конфликт на Украине будет завершён так, как хочет Россия. У Киева же осталось всего два варианта действий — капитуляция или прекращение Украиной своего существования.

Джонсон подчеркнул, что эти два варианта являются для Зеленского "единственными".

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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