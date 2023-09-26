Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: через два-три месяца украинский конфликт может перейти в Польшу и Германию

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География украинского конфликта может расшириться за счёт его перехода на территорию Польши и Германии. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.

По мнению аналитика, во всём виноваты необдуманные действия НАТО, которое уже непосредственно участвует в военном противостоянии с Россией, потому что поставляет Киеву вооружение для ударов по российской территории.

"Я боюсь, что через два-три месяца возрастет риск того, что конфликт выйдет за пределы Донецка, Луганска и Запорожья и распространится на Польшу и, возможно, Германию", — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Эксперт напомнил о том, что на днях российские бойцы подбили танк "Леопард" с полностью немецким экипажем. Это является лишним доказательством того, что НАТО является открытым и непосредственным участником боевых действий на Украине.