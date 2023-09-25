Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Киеву придётся отказаться от четырёх своих регионов при капитуляции

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Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон уверен, что для завершения конфликта Киеву придётся капитулировать. Его, по мнению эксперта, является единственным способом закончить происходящее.

Фото: wikipedia.org

При этом Россия не намерена отдавать Украине свои новые регионы: Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области. Киеву придётся с этим смириться, поскольку он находится не в той позиции, которая позволяла бы ему диктовать свои условия.

"Ни один из этих регионов не вернется назад — и точка", — подчеркнул Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Если же капитуляции Киева не произойдёт, украинские военные полностью обессилят под натиском ВС РФ, которая знает, как защитить свою регионы, уверен аналитик.