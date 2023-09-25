Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон уверен, что для завершения конфликта Киеву придётся капитулировать. Его, по мнению эксперта, является единственным способом закончить происходящее.
При этом Россия не намерена отдавать Украине свои новые регионы: Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области. Киеву придётся с этим смириться, поскольку он находится не в той позиции, которая позволяла бы ему диктовать свои условия.
"Ни один из этих регионов не вернется назад — и точка", — подчеркнул Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Если же капитуляции Киева не произойдёт, украинские военные полностью обессилят под натиском ВС РФ, которая знает, как защитить свою регионы, уверен аналитик.
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