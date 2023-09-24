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Экс-агент ЦРУ Джонсон: российские дроны уничтожат ракеты ATACMS, как только они приблизятся к передовой

1:18
Мир

Как только в зоне боевых действий на Украине окажутся американские оперативно-тактические комплексы ATACMS, которые США пообещали Киеву, они тотчас же будут уничтожены российскими беспилотниками. Такой прогноз сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Экс-агент ЦРУ Джонсон: российские дроны уничтожат ракеты ATACMS, как только они приблизятся к передовой
Фото: Openverse

Эксперт напомнил, что радиус действия ATACMS равен примерно 260 км, и чтобы пробить вглубь территории РФ, эти комплексы придётся разместить максимально близко к линии соприкосновения, но русские этого не допустят.

"Эти ракеты могут бить глубоко по российской территории только в том случае, если подойдут поближе к линии фронта. Чем ближе они будут к передовой, тем уязвимее станут, и тогда их уничтожат российские дроны", — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Аналитик отметил, что у Запада больше нет идей, как помочь Киеву победить Россию на поле боя. Контрнаступление Киева потерпело крах, и Вашингтон всеми способами старается вытолкнуть ВСУ обратно на передовую.

Ранее стало известно, что Джо Байден пообещал передать Киеву ракеты ATACMS. Однако, как пишут американские СМИ, количество ракет будет небольшим.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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