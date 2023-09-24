Как только в зоне боевых действий на Украине окажутся американские оперативно-тактические комплексы ATACMS, которые США пообещали Киеву, они тотчас же будут уничтожены российскими беспилотниками. Такой прогноз сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Эксперт напомнил, что радиус действия ATACMS равен примерно 260 км, и чтобы пробить вглубь территории РФ, эти комплексы придётся разместить максимально близко к линии соприкосновения, но русские этого не допустят.
"Эти ракеты могут бить глубоко по российской территории только в том случае, если подойдут поближе к линии фронта. Чем ближе они будут к передовой, тем уязвимее станут, и тогда их уничтожат российские дроны", — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Аналитик отметил, что у Запада больше нет идей, как помочь Киеву победить Россию на поле боя. Контрнаступление Киева потерпело крах, и Вашингтон всеми способами старается вытолкнуть ВСУ обратно на передовую.
Ранее стало известно, что Джо Байден пообещал передать Киеву ракеты ATACMS. Однако, как пишут американские СМИ, количество ракет будет небольшим.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские разведчики уничтожили украинский танк Leopard с полностью немецким экипажем, который состоял из военнослужащих армии Германии.