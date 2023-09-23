Вашингтон собирается передать Киеву ограниченную партию дальнобойных ракет ATACMS, потому что не уверен в их эффективности в зоне конфликта. Так считает военный эксперт Юрий Кнутов.
"Американцы отправляют пограничную партию, чтобы посмотреть, как они будут вести себя в ходе серьезного военного конфликта, который сейчас происходит на Украине", — сказал Кнутов в разговоре с "Известиями".
Эксперт напомнил, что американские ATACMS по своим характеристикам схожи с "Точкой-У", которую уже много раз сбивали российские системы ПВО. Поэтому не причин предполагать, что Россия не справится с американскими ракетами, раз уж она успешно справлялась с "Точкой-У".
Именно по этой причине США и не рискуют передавать Киеву сразу много своих ракет высокой дальности, потому что если российские военные их быстро уничтожат, американские производители понесут огромные убытки.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Вашингтоне завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США. На вопросы журналистов Зеленский и Байден отвечать наотрез отказались.