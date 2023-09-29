Глава Казахстана Токаев заявил, что его страна не превратится в "анти-Россию"

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Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна не станет "анти-Россией". Он выразил желание продолжать сотрудничество с Москвой в разных областях.

Фото: Openverse

Президент Казахстана напомнил о давних традициях, связывающих республику с Россией. Так, РФ и Казахстан активно развивают торговые связи, достигая новых рекордов, уточнил руководитель государства.

"Казахстан не является "анти-Россией", мы твёрдо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяжённая граница в мире", — подчеркнул Токаев в интервью Казинформ.

Кроме того, он добавил, что санкционное давление — это контрпродуктивная мера.

Ранее Токаев пообещал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу соблюдать санкции в отношении Москвы. Лидер Казахстана сообщил, что его страна не планирует способствовать обходу ограничений.