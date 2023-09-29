Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эпидемиолог Лидия Сопрун рассказала об опасности сахарозаменителей
Марочко: на Краснолиманском направлении работает отдельное подразделение БПЛА
Учителя математики из Сургута заставили уволиться из-за фото в женском пальто
OpenAI готовит выпуск первого устройства совместно с Джони Айвом
Журналист Суконкин осудил использование славы ЧВК «Вагнер» для пиара новых подразделений
Илон Маск: у мужчин на Украине нет выбора не служить в армии
Сатановский: Россия рано или поздно нанесёт ядерные удары по США и Британии
NYT: Украину ждёт катастрофическое поражение, если наступление будет продолжено
Нарколог Куреков развенчал миф о популярном слабоалкогольном напитке

Глава Казахстана Токаев заявил, что его страна не превратится в "анти-Россию"

1:00
Мир

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна не станет "анти-Россией". Он выразил желание продолжать сотрудничество с Москвой в разных областях.

Глава Казахстана Токаев заявил, что его страна не превратится в "анти-Россию"
Фото: Openverse

Президент Казахстана напомнил о давних традициях, связывающих республику с Россией. Так, РФ и Казахстан активно развивают торговые связи, достигая новых рекордов, уточнил руководитель государства.

"Казахстан не является "анти-Россией", мы твёрдо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяжённая граница в мире", — подчеркнул Токаев в интервью Казинформ.

Кроме того, он добавил, что санкционное давление — это контрпродуктивная мера.

Ранее Токаев пообещал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу соблюдать санкции в отношении Москвы. Лидер Казахстана сообщил, что его страна не планирует способствовать обходу ограничений.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Обман не удался: ВСУ набросились на позиции РФ у Спорного

Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.

Солдаты ВСУ под видом сдачи в плен пытались атаковать позиции РФ у Спорного
Сын Кадырова опубликовал первый пост после скандала с избиением сжигателя Корана
Сын Кадырова выложил первый пост после избиения поджигателя Корана
Варнава показала нового мужа, с которым познакомилась на съёмках
"Над актёрами он просто издевался": Александр Лазарев раскритиковал режиссёра Богомолова
Русская Охта — колыбель Санкт-Петербурга Сергей Лебедев Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов Новая провокация на севере Косова: Приштина винит Белград Михаил Плисюк
Уролог Малхасян перечислил несколько основных сигналов нездоровья почек
Отношение к туристам: Краснодарский край оказался менее гостеприимным, чем Камчатка и Дагестан
АВТОВАЗ запускает программу онлайн-продаж LADA по заводской цене
АВТОВАЗ запускает программу онлайн-продаж LADA по заводской цене
Последние материалы
NYT: Украину ждёт катастрофическое поражение, если наступление будет продолжено
Нарколог Куреков развенчал миф о популярном слабоалкогольном напитке
В зоне СВО погиб член уральской банды юриста-убийцы Фёдоровича
Минобороны рассказало о росте числа россиян, решивших добровольно пойти на службу по контракту в ВС РФ
В Генштабе ВС РФ заявили об отсутствии планов проведения дополнительной мобилизации
Марочко: двое военнослужащих ВСУ застрелили своего сослуживца, чтобы сдаться в плен
Звезда "Скорой помощи" Екатерина Волкова опровергла слухи о подаренной покровителем квартире
Кадры с кладбища Моисеева довели Пугачёву до слёз
ВКС РФ уничтожили последние мосты через Оскол новейшими ракетами Х-38МЛ
Под флагом Швейцарии: российская шахматистка Костенюк объяснила смену гражданства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников