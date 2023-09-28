"У Германии не должно быть опасений": Токаев пообещал Шольцу соблюдать антироссийские санкции

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Казахстан будет соблюдать санкции против России, заявил президент этого центральноазиатского государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

По словам Токаева, Казахстан однозначно заявлял о том, что будет следовать соблюдению санкций, сообщает РИА "Новости".

"Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на обход санкционного режима, мне кажется, не должно быть", — заявил президент Казахстана.

Отметим, в настоящее время Берлин заинтересован в стабильных поставках энергоресурсов из Казахстана, которую в Германии рассматривают как альтернативу поставкам из России.

Нефть из Казахстана поставляется в том числе по нефтепроводу "Дружба", который проходит по территории России. В Москве ранее заявляли, что не будут чинить препятствий поставкам нефти из Казахстана в Германию.

Что касается соблюдения санкционного режима, то ранее высокопоставленные казахстанские чиновники и в самом деле заявляли о том, что страна привержена их соблюдению.

Надо заметить, что соблюдение санкций является одним из непременных требований западных политиков и чиновников на переговорах с представителями центральноазиатских государств.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.