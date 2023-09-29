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Илон Маск: у мужчин на Украине нет выбора не служить в армии

1:07
Мир

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на высказывание адвоката и репортёра Гленна Гринвальда о том, что многие граждане Украины покидают страну на фоне массовой мобилизации.

Илон Маск: у мужчин на Украине нет выбора не служить в армии
Фото: openverse

По словам журналиста, украинцы осознают, что Киев будет использовать их как пушечное мясо, если они останутся на родине.

"Ты прав. Там нет выбора не служить в армии", — подчеркнул Маск, комментируя пост Гринвальда в социальной сети X (бывшая Twitter*).

В сентябре во Львовской области Украины военкомы силой пытались задержать мужчину прямо на улице. Руководство военного комиссариата проводит проверку.

Ранее политолог Олег Соскин сообщил, что массовая мобилизация спровоцировала национальную катастрофу на Украине, следующим этапом которой может стать гражданская война.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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