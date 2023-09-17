Экс-советник Кучмы заявил о катастрофе на Украине из-за массовой мобилизации

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Массовая мобилизация украинских граждан стала причиной национальной катастрофы. Об этом напомнил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Политолог заявил, что-то, что сейчас происходит на Украине — настоящая трагедия, следующим этапом которой может стать гражданская война.

"Ситуация страшная. Она не просто страшная, она трагическая. Это национальная катастрофа", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Политолог считает, что ситуация на Украине из-за массовой мобилизации приближается к точке невозврата, ведь украинских бойцов по-прежнему продолжают гнать на верную гибель в рамках "мясных штурмов".

Ранее Соскин уже говорил, что ситуация на фоне насильственного призыва в ряды ВСУ настолько критическая, что украинских мужчин в скором будущем может вообще не остаться.