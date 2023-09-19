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Во Львове организуют проверку из-за попытки военкомов силой задержать мужчину

1:12
Мир

Во Львовской области Украины будет запущена проверка после публикации видеозаписи, где запечатлена попытка сотрудников военного комиссариата с помощью силы задержать человека на одной из улиц.

Во Львове организуют проверку из-за попытки военкомов силой задержать мужчину
Фото: Openverse

Как сообщили в военкомате региона, в интернет просочились сведения, которые свидетельствуют о неправомерном поведении территориального центра комплектования (ТЦК). Отмечается, что действиям сотрудников военкомата дадут правовую оценку, а в конце проверки примут в их отношении необходимые меры.

Руководство ТЦК назначило служебную проверку, пояснили в ведомстве.

Ранее журналисты украинского издания "Страна.ua" обнародовали видеоролик, записанный на улице Львова. Судя по записи, военкомы предприняли попытку задержать мужчину и с применением силы затолкать его в автобус. Однако гражданин Украины сбежал, когда очевидцы стали выкрикивать оскорбления в адрес сотрудников военкомата и угрожать вызовом полицейских.

Политолог Олег Соскин считает, что массовая мобилизация на Украине привела страну к национальной катастрофе.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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