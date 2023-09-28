Раненый пленный ВСУ рассказал, как попал под обстрел своих же сослуживцеев

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Боевики вооружённых сил Украины открыли огонь по своим же позициям, когда российские военные начали оттуда эвакуировать раненых солдат. Об этом рассказал украинский военнопленный в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По словам пленного, их отправили в блиндажи смотреть за посадкой, но не объяснили, зачем это нужно. На третий день после обеда их захватили русские бойцы.

"А когда ребята оказали мне помощь, перебинтовали, то вычислили наше местонахождения и начали украинские зенитки, или не знаю кто, выпускать снаряды. Попало мне в ногу, вторую ногу немного забило, пятку оторвало немного", — заявил пленный.

Командование ВСУ, по его словам, обучением солдат пренебрегало. Они были на полигоне всего два раза, но ничему не научились, даже стрелять.

Ранее стало известно, как украинцы наживаются на российских пленных.