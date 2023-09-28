Стало известно, как украинцы наживаются на российских пленных

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На Украине воруют "на содержании" российских военнопленных. Об этом сообщают эксперты Telegram-канала "Укропский фреш" со ссылкой на полученные документы.

Фото: flickr. com

Согласно им, госпредприятие "лагерь для содержания военнопленных Запад 1" закупило 19 килограммов сала стоимостью 5132 гривен. Стоимость за 1 кг — 270 гривен, а в большинстве супермаркетов его можно купить по 230 гривен за килограмм, а иногда и дешевле, отмечают аналитики.

Для военнопленных закупили также колбасу разных видов на 13 635 гривен, крем-суп и картофельное пюре за 3450, сгущёнку стоимостью 4500, а ещё конфет разных видов на 12 434.

Военнопленные из этого ничего не увидят, а вот в мелких продуктовых магазинах и кафе уже скоро появится этот "великолепный ассортимент", заключили эксперты.

Ранее сообщалось, что по Украине прошла волна массовых увольнений женщин-фармацевтов из-за угрозы мобилизации.