В сети всплыло видео, на котором Нетаньяху оправдывает Гитлера

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В интернете распространяется видео, на котором премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объясняет, что Адольф Гитлер не хотел убивать евреев.

Фото: https://search.creativecommons.org/

В сети всплыло скандальное видео восьмилетней давности. На кадрах 2015 года премьер-министр Израиля заявляет, что Гитлер не хотел убивать евреев. На этот шаг, по мнению израильского лидера, лидера нацистов толкнули арабы.

Ранее Нетаньяху поддержал Илона Маска в стремлении ограничить развитие искусственного интеллекта.