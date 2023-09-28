В интернете распространяется видео, на котором премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объясняет, что Адольф Гитлер не хотел убивать евреев.
В сети всплыло скандальное видео восьмилетней давности. На кадрах 2015 года премьер-министр Израиля заявляет, что Гитлер не хотел убивать евреев. На этот шаг, по мнению израильского лидера, лидера нацистов толкнули арабы.
Ранее Нетаньяху поддержал Илона Маска в стремлении ограничить развитие искусственного интеллекта.
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Участником "флешмоба" стал и сотрудник МИА "Россия сегодня", политолог Тимофей Сергейцев, который обратился к правоохранителям после обнаружения всё той же свиной головы.