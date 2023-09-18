Нетаньяху выступил за ужесточение контроля над ИИ в беседе с Илоном Маском

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с предпринимателем Илоном Маском во время своего визита в Соединенные Штаты. Их встреча состоялась на заводе Tesla в Сан-Хосе, штат Калифорния, и была посвящена разработке искусственного интеллекта (ИИ).
Одной из центральных тем их беседы были потенциальные риски, связанные с искусственным интеллектом. Илон Маск выразил свою обеспокоенность по поводу того, что технология искусственного интеллекта становится потенциальной угрозой человечеству. В ответ Нетаньяху подчеркнул, что ИИ может быть использован в злонамеренных целях, включая манипулирование сознанием, организованную преступность, войну, контролируемую ИИ, и другие потенциальные негативные последствия. Он заявил о необходимости рассмотреть вопрос о создании глобального механизма для снижения этих рисков.
Нетаньяху предложил извлечь уроки из истории ядерного сдерживания и гарантированного взаимного уничтожения во время гонки вооружений между ядерными сверхдержавами. Он предположил, что для обеспечения ответственного развития искусственного интеллекта, возможно, потребуется аналогичный кодекс поведения и механизмы сдерживания.
Визит премьер-министра Израиля в Соединенные Штаты совпал с 78-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН, на которой он планировал выступить с речью.
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