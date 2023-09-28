Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водители автобусов из Ростова уезжают на работу в Донбасс за 200 000 рублей
Начальник ГУР Буданов заявил, что большая часть наступления ВСУ проходит пешком
New York Times: ВСУ серьёзно рискуют, замедляя контрнаступление
В Кемеровской области сын избил и взял в плен отца и брата: оба скончались
На фоне ограничений России на экспорт бензина и дизтоплива Евросоюз охватила паника
Михалков объяснил, как ботинки не по размеру помогли актёру Юрию Богатырёву
В ЮАР заявили, что РФ должна создать базу на Кубе с ракетами, направленными на США"
Американские учёные: дополнительные 3000 шагов в день снижают кровяное давление у пожилых
Минкульт РФ запретил прокат фильма "Айта" в России

Экс-госсекретарь США Помпео признался, что они с Путиным шутили о спецслужбах

0:55
Мир

Экс-госсекретарь США Майк Помпео вспомнил о своих беседах с российским лидером Владимиром Путиным.

Экс-госсекретарь США Помпео признался, что они с Путиным шутили о спецслужбах
Фото: Openverse

По его словам, они с президентом РФ неоднократно шутили о Комитете государственной безопасности (КГБ) и спецслужбах. Американский политик добавил, что Путин знает, как восстановить великую Российскую империю.

Кроме того, он спрогнозировал возвращение нормальной жизни и улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном, передаёт агентство АМНА. Помпео также отметил, что конфликты необходимо решать с помощью дипломатии.

Комментируя связи Москвы и Пекина, он подчеркнул: Россия и КНР никогда не смогут выстроить близкую дружбу, несмотря на усиление сотрудничества.

Ранее Помпео сообщил, что США готовили Украину к вооружённому противостоянию задолго до начала российской спецоперации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Политологам-патриотам начали подкидывать под двери свиные головы

Участником флешмоба стал и сотрудник МИА "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев, который обратился к правоохранителям после обнаружения всё той же свиной головы.

Политолог Константин Сивков обнаружил у себя под дверью свиную голову
Татьяна Арнтгольц покинула программу "Жди меня" спустя пять лет
Стало известно, кто заменит Татьяну Арнтгольц в проекте "Жди меня"
"Ничего не боюсь": Лорак в очередной раз ответила на осуждения её позиции по СВО
Жестоко убивший девушку россиянин вернулся с СВО
Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов Побеждённый должен дрожать: канцлер Бисмарк писал жене кровожадные письма Сергей Лебедев Новая провокация на севере Косова: Приштина винит Белград Михаил Плисюк
Россия на подъёме, Украина будет побеждена, уверен Ходаковский
Хиллари Клинтон обратилась к Путину: "Увы, Владимир, ты сам"
Автору статьи "Что Россия должна сделать с Украиной?" подбросили свиную голову в Москве
Автору статьи "Что Россия должна сделать с Украиной?" подбросили свиную голову в Москве
Последние материалы
На фоне ограничений России на экспорт бензина и дизтоплива Евросоюз охватила паника
Михалков объяснил, как ботинки не по размеру помогли актёру Юрию Богатырёву
В ЮАР заявили, что РФ должна создать базу на Кубе с ракетами, направленными на США"
Американские учёные: дополнительные 3000 шагов в день снижают кровяное давление у пожилых
Экс-госсекретарь США Помпео признался, что они с Путиным шутили о спецслужбах
Минкульт РФ запретил прокат фильма "Айта" в России
С 1 апреля 2024 года некоторым водителям в России придется пересдавать на права
Учительницу из Екатеринбурга бросили в камеру в Абхазии за то, что забрала внука
Figaro: танк Abrams может взорваться в случае неправильного обращения с двигателем
Спикер палаты представителей конгресса США: "Всё, к чему прикасается Байден, он портит"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников