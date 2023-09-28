Экс-госсекретарь США Майк Помпео вспомнил о своих беседах с российским лидером Владимиром Путиным.
По его словам, они с президентом РФ неоднократно шутили о Комитете государственной безопасности (КГБ) и спецслужбах. Американский политик добавил, что Путин знает, как восстановить великую Российскую империю.
Кроме того, он спрогнозировал возвращение нормальной жизни и улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном, передаёт агентство АМНА. Помпео также отметил, что конфликты необходимо решать с помощью дипломатии.
Комментируя связи Москвы и Пекина, он подчеркнул: Россия и КНР никогда не смогут выстроить близкую дружбу, несмотря на усиление сотрудничества.
Ранее Помпео сообщил, что США готовили Украину к вооружённому противостоянию задолго до начала российской спецоперации.
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