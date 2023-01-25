Экс-госсекретарь США рассказал о подготовке Киева к конфликту: обучали задолго до СВО

Американские военные инструкторы и спецслужбы готовили Украину к конфликту с Россией ещё до начала спецоперации, заявил экс-госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, граждане страны должны этим "гордиться".

По словам Помпео, он неоднократно приезжал на Украину, ещё будучи сотрудником ЦРУ.

"Украинские вооружённые силы обучались в США в течение очень долгого времени. Когда я ещё был главой ЦРУ, я бывал на юго-востоке Украины неоднократно", — заявил экс-госсекретарь.

Как пояснил Помпео, Штаты обучали и "помогали" украинским силам специального назначения. И подчеркнул, что американцы должны "гордиться тем, что инструкторы проделали отличную работу, обучая других защищать свою страну".