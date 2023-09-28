Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Figaro: танк Abrams может взорваться в случае неправильного обращения с двигателем
Спикер палаты представителей конгресса США: "Всё, к чему прикасается Байден, он портит"
Снайперша "Черника" помогла отразить "накат" ВСУ под Артёмовском
Солдаты ВСУ под видом сдачи в плен пытались атаковать позиции РФ у Спорного
Forbes: ВСУ создают импровизированные БМП на фоне дефицита техники
Врачи из США определили день и время внезапной смерти человека
Сумма утраченных денег на криптобирже JPEX в Гонконге превысила $192 млн
Зритель удивил вокалом SHAMAN`а на концерте артиста в Ярославле
Отставной генерал СВР: все операции спецслужб Украины курируют ЦРУ и МИ-6

Алексей Навальный* перешёл в единое помещение камерного типа на 12 месяцев

0:48
Мир

Алексей Навальный* объявил, что его перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) на 12 месяцев из-за "неисправимости". Это рассматривается как самое строгое наказание в колониях. Об этом он сообщил в своём telegram-канале.

Алексей Навальный* перешёл в единое помещение камерного типа на 12 месяцев
Фото: Openverse

"Так что у меня новая камера и новая надпись на спине. Год ЕПКТ — это самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов", — сказано в сообщении.

Навальный* находится в тюрьме с февраля 2021 года. В июне 2022 года вступил в силу новый приговор по делу о мошенничестве, по которому оппозиционеру дали девять лет колонии строгого режима.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Стало известно, кто заменит Татьяну Арнтгольц в проекте "Жди меня"

Актриса Татьяна Арнтгольц, которая была ведущей программы "Жди меня" на протяжении пяти лет, покинула проект. Об этом сообщило издание StarHit.

Татьяна Арнтгольц покинула программу "Жди меня" спустя пять лет
Политолог Константин Сивков обнаружил у себя под дверью свиную голову
Политологам-патриотам начали подкидывать под двери свиные головы
"Ничего не боюсь": Лорак в очередной раз ответила на осуждения её позиции по СВО
Жестоко убивший девушку россиянин вернулся с СВО
Пещерный русофоб: австрийский политик хочет расчленить Россию Александр Артамонов Побеждённый должен дрожать: канцлер Бисмарк писал жене кровожадные письма Сергей Лебедев Новая провокация на севере Косова: Приштина винит Белград Михаил Плисюк
Россия на подъёме, Украина будет побеждена, уверен Ходаковский
Хиллари Клинтон обратилась к Путину: "Увы, Владимир, ты сам"
Автору статьи "Что Россия должна сделать с Украиной?" подбросили свиную голову в Москве
Автору статьи "Что Россия должна сделать с Украиной?" подбросили свиную голову в Москве
Последние материалы
Снайперша "Черника" помогла отразить "накат" ВСУ под Артёмовском
Солдаты ВСУ под видом сдачи в плен пытались атаковать позиции РФ у Спорного
Forbes: ВСУ создают импровизированные БМП на фоне дефицита техники
Алексей Навальный* перешёл в единое помещение камерного типа на 12 месяцев
Врачи из США определили день и время внезапной смерти человека
Сумма утраченных денег на криптобирже JPEX в Гонконге превысила $192 млн
Зритель удивил вокалом SHAMAN`а на концерте артиста в Ярославле
Отставной генерал СВР: все операции спецслужб Украины курируют ЦРУ и МИ-6
Бойцы ВСУ, сдавшиеся в плен под Сватово, принесли с собой западные пулемёты
Роман Худяков возмущён словами о возвращении Аллы Пугачёвой на российское телевидение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников