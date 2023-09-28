Алексей Навальный* объявил, что его перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ) на 12 месяцев из-за "неисправимости". Это рассматривается как самое строгое наказание в колониях. Об этом он сообщил в своём telegram-канале.
"Так что у меня новая камера и новая надпись на спине. Год ЕПКТ — это самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов", — сказано в сообщении.
Навальный* находится в тюрьме с февраля 2021 года. В июне 2022 года вступил в силу новый приговор по делу о мошенничестве, по которому оппозиционеру дали девять лет колонии строгого режима.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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