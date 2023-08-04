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Антон Куликов

Почти на два десятка лет: почему суд вынес суровый вердикт по делу Навального*   

4:06
Общество

Сегодня выездной суд в исправительной колонии № 6 во Владимирской области признал Алексея Навального* виновным в семи эпизодах по шести статьям уголовного кодекса. Ранее государственный обвинитель попросил суд приговорить его к 20 годам колонии особого режима. В итоге Навальный* был приговорён к 19 годам.

Почти на два десятка лет: почему суд вынес суровый вердикт по делу Навального*   
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Ранее ему было предъявлено обвинение в создании экстремистского сообщества (ч.3 ст. 281.1 УК), финансировании экстремистской деятельности (ч.2 ст. 283.3 УК РФ), публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, в том числе в интернете (ч.ч. 1, 2 ст. 280 УК РФ), реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ), вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных для жизни действий (ч.2 ст. 151.2 УК РФ), а также создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан (ч. 2 ст. 239 УК РФ).

В деле, в частности, шла речь о "Фонде борьбы с коррупцией" (ФБК) - основанной Навальным* организации, которая по иску прокуратуры в 2021 году была признана экстремистской, а её деятельность на территории России запрещена.

Нынешний срок был запрошен стороной обвинения путём частичного сложения по совокупности с предыдущим наказанием, назначенным Навальному*  по приговору Лефортовского суда Москвы в 2022 году.

И надо сказать, что всё к тому и шло. Ещё со времён акции на Болотной площади в 2012 году Навальный* и его окружение открыто заявляли, что их цель - свержение действующей власти. Очевидно, что ни в одной стране мира такая цель законной быть не может. 

После начала специальной военной операции большинство так называемых сподвижников Алексея Анатольевича разбежались по странам ближнего и дальнего зарубежья. После чего объявили о планах по созданию сети подпольных штабов. Объявлять об этом открыто, конечно, тоже своего рода показатель ума и сообразительности.

Но с другой стороны, глупость ближайшего окружения Навального* совершенно не является оправданием попыток противоправных действий. Очень хорошо, что из этой затеи с подпольными штабами в итоге ничего не вышло.

Хотя некоторые особо экзальтированные поклонники гуру что-то пытались делать. Но опять-таки, были быстро нейтрализованы. А некоторые получили реальные сроки заключения. В связи с чем возникает вопрос, чего ради им было так ломать свои жизни.

При этом, отметим, навальнисты неоднократно выступали с угрозами в адрес бывших сотрудников структур своего кумира, которые выступали с разоблачениями его деятельности. И по части организации хейта в соцсетях со сторонниками Навального мало кто может сравниться. Тот же Виталий Серуканов может многое про это рассказать. 

Ещё один аспект, про который надо сказать. А именно про тот гигантский объём финансирования, который выделяется проектам имени Навального от западных кураторов - якобы на развитие демократии в России. 

Помилуйте, но причём здесь это? Ну с чего бы вдруг правительства США и стран Евросоюза будет заботить благополучие нашей страны? Тем более, когда речь о финансировании структур Алексея Анатольевича, которые там какие-то подпольные штабы собирались создавать. 

Потому не стоит удивляться вердикту суда. Его суровость вполне объяснима той деятельностью, которые вели структуры Алексея Навального*.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы суд евросоюз
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