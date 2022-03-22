Навального* приговорили к девяти годам тюремного заключения

Оппозиционер Алексей Навальный* получил девять лет лишения свободы по делу о мошенничестве и оскорблении судьи. Соответствующее решение принял Лефортовский суд в Москве.

"Окончательно назначить Навальному наказание в виде девяти лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 1,2 млн рублей", — сказала судья Маргарита Котова.

Также Навального приговорили к одному году ограничения свободы после выхода из тюрьмы. Правоохранители учли прошлые судимости за мошенничество и клевету на ветерана. Защита оппозиционера может обжаловать приговор. Известно, что политик не признал вину.

Ранее российская журналистка Ксения Собчак обратила внимание на "воровской смысл" узора на полу ИК-2, где шло разбирательство с участием Навального. По информации звезды, восьмиконечная звезда со светлыми и тёмными половинами означает "дави активиста".

* физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.