Guardian: Киев попросил ракеты большой дальности для ударов по Ирану, Сирии и РФ

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Власти Украины обратились к западным партнёрам с просьбой передать Киеву дальнобойные ракеты для поражения целей в Иране, Сирии и Российской Федерации. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на документ, который украинское правительство предоставило государствам G7.

Фото: openverse

По информации издания, Киев в документе попытался убедить Запад в том, что Иран, Сирия и Россия производят на своих территориях беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые впоследствии применяются в зоне украинского конфликта.

"Среди предложений к действиям со стороны союзников — от которых они, скорее всего, воздержатся — ракетные удары по производящим дроны фабрикам в Иране, Сирии, а также по потенциальному производственному объекту в РФ", — сказано в публикации.

Как отмечает The Guardian, Украина может самостоятельно осуществить эти планы, если западные страны передадут ей ракеты дальнего радиуса действия. Официальные лица на Западе ещё не комментировали эту информацию.

Ранее власти США заявили, что Иран якобы передаёт беспилотники и запчасти для них Вооружённым силам РФ. Вашингтон потребовал остановить эти "поставки".