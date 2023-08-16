Соединённые Штаты обратились с просьбой к Ирану прекратить якобы "поставки" России беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
По словам иранского чиновника, а также ещё одного человека, США хотят, чтобы Иран прекратил поставки в Россию беспилотников и запасных частей для них.
Обсуждение данного вопроса происходило параллельно с переговорами по сделке об обмене заключенными между Ираном и США, добавил автор статьи.
Источники газеты утверждают, что Тегеран якобы "неоднократно просил Москву прекратить их использование в конфликте", однако Вашингтон хотел "более конкретных шагов".
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".