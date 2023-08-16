Financial Times: США просят Иран прекратить "поставки" беспилотников России

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Соединённые Штаты обратились с просьбой к Ирану прекратить якобы "поставки" России беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Фото: wikimedia.com; The Strategic Communications Directorate of the Ukrainian Armed Forces

По словам иранского чиновника, а также ещё одного человека, США хотят, чтобы Иран прекратил поставки в Россию беспилотников и запасных частей для них.

Обсуждение данного вопроса происходило параллельно с переговорами по сделке об обмене заключенными между Ираном и США, добавил автор статьи.

Источники газеты утверждают, что Тегеран якобы "неоднократно просил Москву прекратить их использование в конфликте", однако Вашингтон хотел "более конкретных шагов".