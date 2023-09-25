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Французский политик Филиппо назвал позором открытое восхваление Зеленским нацистов в Канаде

1:16
Мир

Произошедшее в канадском парламенте, когда во время визита украинского лидера Владимира Зеленского открыто чествовали ветерана дивизии СС "Галичина", является вопиющим случаем и настоящим позором нации. Так считает глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Французский политик Филиппо назвал позором открытое восхваление Зеленским нацистов в Канаде
Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"Какой позор! Режим Зеленского продолжает прославлять печально известных "героев", и он так и не избавился от нацистов в рядах украинской армии", — написал Филиппо в соцсети X.

Но самое страшное, по мнению французского политика, что Запад поддерживает такие настроения Киева и никак им не препятствует.

Ранее в ходе торжественного заседания канадского парламента по случаю визита Владимира Зеленского члена дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунка встретили овациями. Позднее спикер канадской палаты общин Энтони Рота принёс извинения за то, что бывшего эсэсовца вообще пригласили в парламент.

Со своей стороны, в Кремле дали понять, что восхваление эсэсовца в парламенте Канады — это страшно, потому что деяния фашистов не имеют срока давности, а подобные инциденты могут дать почву для новых ростков фашизма.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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