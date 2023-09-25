Произошедшее в канадском парламенте, когда во время визита украинского лидера Владимира Зеленского открыто чествовали ветерана дивизии СС "Галичина", является вопиющим случаем и настоящим позором нации. Так считает глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Какой позор! Режим Зеленского продолжает прославлять печально известных "героев", и он так и не избавился от нацистов в рядах украинской армии", — написал Филиппо в соцсети X.
Но самое страшное, по мнению французского политика, что Запад поддерживает такие настроения Киева и никак им не препятствует.
Ранее в ходе торжественного заседания канадского парламента по случаю визита Владимира Зеленского члена дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунка встретили овациями. Позднее спикер канадской палаты общин Энтони Рота принёс извинения за то, что бывшего эсэсовца вообще пригласили в парламент.
Со своей стороны, в Кремле дали понять, что восхваление эсэсовца в парламенте Канады — это страшно, потому что деяния фашистов не имеют срока давности, а подобные инциденты могут дать почву для новых ростков фашизма.
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