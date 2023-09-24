Спикер парламента Канады извинился за приглашение украинского ветерана СС

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Спикер канадской палаты общин Энтони Рота принес свои извинения за приглашение и почет, оказанный во время визита Владимира Зеленского старому участнику украинской дивизии СС "Галичина".

Фото: Openverse

Ярослав Хунка, представленный как ветеран Второй мировой войны и борец против русских, получил аплодисменты на торжественном заседании парламента в честь визита Зеленского.

Однако позже стало известно, что Хунка был членом 14-й добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая, помимо боев с Красной армией, также совершила жестокие действия против евреев, поляков, белорусов и словаков.

"Позже мне стала известна дополнительная информация, которая заставила меня пожалеть о принятом решении… Я хотел бы в первую очередь принести глубочайшие извинения еврейским общинам Канады и всего мира. Я принимаю всю ответственность за свой поступок", — заявил Рота.

Спикер утверждает, что он лично принимал решение пригласить Хунку в парламент, и никто, включая членов украинской делегации, не был осведомлен о личности гостя, сообщает издание "РИА Новости".