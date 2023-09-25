Запад сам дал повод Киеву для наглости, заявил российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, Вашингтон и сателлиты заразили мир настоящей "укроманией", тогда как Незалженая успешно этим пользуется.
"Украина убеждена, что Запад у неё "на крючке", отсюда и её требовательность, и явно нахрапистый тон. Запад дал для этого ей немало оснований, создав самому себе комплекс вины перед Украиной", — заявил сенатор.
Пушков подчеркнул, что западные и европейские политики настолько побоялись быть "обвинёнными" в несогласии с политикой США, что вынуждены были оправдываться за свои те или иные действия.
"Возмущаться им нечего. Сами позволили Киеву так себя вести", — резюмировал сенатор.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский актёр Анатолий Васильев прокомментировал свой уход из популярного сериала "Сваты", где он играл в первых четырёх сезонах дедушку Юру.