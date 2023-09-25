Пушков: Запад сам заработал себе комплекс вины перед Киевом своей "укроманией"

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Запад сам дал повод Киеву для наглости, заявил российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, Вашингтон и сателлиты заразили мир настоящей "укроманией", тогда как Незалженая успешно этим пользуется.

Фото: Telegram-канал "Царьграда"

"Украина убеждена, что Запад у неё "на крючке", отсюда и её требовательность, и явно нахрапистый тон. Запад дал для этого ей немало оснований, создав самому себе комплекс вины перед Украиной", — заявил сенатор.

Пушков подчеркнул, что западные и европейские политики настолько побоялись быть "обвинёнными" в несогласии с политикой США, что вынуждены были оправдываться за свои те или иные действия.

"Возмущаться им нечего. Сами позволили Киеву так себя вести", — резюмировал сенатор.