Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
РИАН: украинские боевики сдаются в плен по открытому каналу связи 149.200
Эндокринолог Макарьин: на заболевание щитовидной железы указывают три признака — вялость, сонливость и апатия
В Госдуме РФ оценили выступление Зеленского на Генассамблее: позор для ООН
Минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке вырос до 20%
Адвокат Блиновской: мошенники взломали Telegram-канал блогера
Президент Польши сравнил Украину с утопающим, который может "утащить" на дно
Наследник Зайцева: меня пытались убить из-за имущества
Покинувший Россию стендап-комик жалуется на сложности при въезде в другие страны
Мимика Елены Зеленской в ООН выдала проблемы страны и семьи: "Красная и дёрганая"

Пушков оценил слова Дуды об "утопающей" Украине: показал, что интересы Польши важнее

0:52
Мир

Слова президента Польши Анджея Дуды об "утопающей" Украине, как нельзя лучше показали смещение приоритетов Варшавы не в пользу Киева, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков оценил слова Дуды об "утопающей" Украине: показал, что интересы Польши важнее
Фото: Телеграм Политика страны

Ранее Дуда сравнил Незалежную с утопающим, который хватается за всё, чтобы спастись. однако, может "утянуть на дно" за собой тех, кто попытается помочь, комментируя ситуацию с украинским зерном.

"Дуда обосновал тем самым решимость Варшавы заботиться прежде всего о польских интересах, а затем уже об Украине", — пояснил сенатор в своём Telegram-канале.

Как подчеркнул Пушков, западные кураторы киевского режима уверены, что страны ЕС должны жертвовать своими интересами ради Украины, однако заявление Дуды показало, что приоритетом остаётся благополучие собственного государства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В США умерла известная советская актриса Любовь Майкова

В США умерла советская актриса театра и кино Любовь Майкова. Она ушла из жизни 18 сентября.

Умерла актриса из фильма "Вам и не снилось" Любовь Майкова
Кушанашвили рассказал о состоянии Игоря Николаева и призвал россиян молиться
Кушанашвили раскрыл подробности состоянии Игоря Николаева
Зеленский устроил шоу на эскалаторе в ООН
Если Азербайджану удастся блицкриг в Карабахе, никто не вмешается
На пути образования ребёнка три беды: школа, родители, гаджеты Михаил Челноков Война в Карабахе была неизбежна. Что будет с миротворцами России? Любовь Степушова Первому тосту за российско-французскую дружбу более 400 лет Сергей Лебедев
"Хана "Ибрагиму!" - недошедший в Турцию сухогруз взорван у берегов Крыма
Надежность китайских двигателей: что говорят специалисты
Лидеры Центральной Азии поехали к Байдену на утверждение ролей в проекте "анти-Россия"
Лидеры Центральной Азии поехали к Байдену на утверждение ролей в проекте "анти-Россия"
Последние материалы
Эндокринолог Макарьин: на заболевание щитовидной железы указывают три признака — вялость, сонливость и апатия
В Госдуме РФ оценили выступление Зеленского на Генассамблее: позор для ООН
Минимальный первоначальный взнос по льготной ипотеке вырос до 20%
Адвокат Блиновской: мошенники взломали Telegram-канал блогера
Президент Польши сравнил Украину с утопающим, который может "утащить" на дно
Наследник Зайцева: меня пытались убить из-за имущества
Покинувший Россию стендап-комик жалуется на сложности при въезде в другие страны
Мимика Елены Зеленской в ООН выдала проблемы страны и семьи: "Красная и дёрганая"
Суд в Китае приговорил женщину к смертной казни за похищение и продажу детей
Мэрилин Мэнсон оштрафован на $1,4 тысячи за плевок в оператора
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников