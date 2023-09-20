Пушков оценил слова Дуды об "утопающей" Украине: показал, что интересы Польши важнее

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Слова президента Польши Анджея Дуды об "утопающей" Украине, как нельзя лучше показали смещение приоритетов Варшавы не в пользу Киева, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Фото: Телеграм Политика страны

Ранее Дуда сравнил Незалежную с утопающим, который хватается за всё, чтобы спастись. однако, может "утянуть на дно" за собой тех, кто попытается помочь, комментируя ситуацию с украинским зерном.

"Дуда обосновал тем самым решимость Варшавы заботиться прежде всего о польских интересах, а затем уже об Украине", — пояснил сенатор в своём Telegram-канале.

Как подчеркнул Пушков, западные кураторы киевского режима уверены, что страны ЕС должны жертвовать своими интересами ради Украины, однако заявление Дуды показало, что приоритетом остаётся благополучие собственного государства.