NYT: Украина и США всё чаще ругаются из-за военных планов Зеленского

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Военный планы Владимира Зеленского по возвращению утраченных территорий всё чаще вызывают недовольство у американских кураторов. Эти планы часто становятся причиной недопонимания между США и Киевом, пишет The New York Times.

Фото: edition.cnn.com

Так, в Вашингтоне не разделяют навязчивое желание Зеленского отвоевать Артёмовск, о чём украинский лидер проинформировал днём ранее.

Американские военные и до этого не понимали, ради чего Зеленский так упорно пытался сохранить Артёмовск, потеряв в результате боёв за город огромное количество украинских солдат.

И вот теперь Зеленский решительно хочет вернуть Артёмовск, задействовав с этой целью большое количество резервов.

"Некоторые американские официальные лица говорят, что борьба в Артемовске стала чем-то вроде навязчивой идеи для Зеленского и его военных лидеров", — говорится в материале.

Авторы уверены, что попытки возвращения Артёмовска бесперспективны, как и украинское контрнаступление в общем. Тем более, ВСУ придётся скоро снизить темпы продвижения, чтобы восстановить запасы сил и техники, а также для отдыха после летней кампании.