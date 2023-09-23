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NYT: Украина и США всё чаще ругаются из-за военных планов Зеленского

1:14
Мир

Военный планы Владимира Зеленского по возвращению утраченных территорий всё чаще вызывают недовольство у американских кураторов. Эти планы часто становятся причиной недопонимания между США и Киевом, пишет The New York Times.

NYT: Украина и США всё чаще ругаются из-за военных планов Зеленского
Фото: edition.cnn.com

Так, в Вашингтоне не разделяют навязчивое желание Зеленского отвоевать Артёмовск, о чём украинский лидер проинформировал днём ранее.

Американские военные и до этого не понимали, ради чего Зеленский так упорно пытался сохранить Артёмовск, потеряв в результате боёв за город огромное количество украинских солдат.

И вот теперь Зеленский решительно хочет вернуть Артёмовск, задействовав с этой целью большое количество резервов.

"Некоторые американские официальные лица говорят, что борьба в Артемовске стала чем-то вроде навязчивой идеи для Зеленского и его военных лидеров", — говорится в материале.

Авторы уверены, что попытки возвращения Артёмовска бесперспективны, как и украинское контрнаступление в общем. Тем более, ВСУ придётся скоро снизить темпы продвижения, чтобы восстановить запасы сил и техники, а также для отдыха после летней кампании.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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