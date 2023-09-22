NYT: Зеленский в США сделал "мрачное предупреждение", что Украина проиграет России

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Президент Владимир Зеленский сделал в Вашингтоне "мрачное предупреждение", что Украина проиграет России в конфликте, если США сократят поток помощи и оружия. Об этом пишет New York Times.

Фото: "President of Ukraine met with National Security Advisor to the President of the United States" by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

В статье говорится, что Зеленский "пытается заручиться поддержкой критиков". Свои слова о проигрыше без поддержки США он произнес на встрече с сенаторами.

Это подтвердил и сенатор Джон Корнин, республиканец от Техаса. По его словам, украинский лидер выслушал вопросы об "усталости от финансирования" Украины, а затем рассказал о последствиях, если поток денег прекратится.

Одно из таких последствий — это может сократить помощь от Европы, заключил автор материала.

Ранее на встрече Зеленского с Джо Байденом случился скандал во время пресс-конференции. Лидеры не стали отвечать на вопросы журналистов, а сидели и молчали.