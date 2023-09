Your browser does not support the audio element.

Президент Владимир Зеленский сделал в Вашингтоне "мрачное предупреждение", что Украина проиграет России в конфликте, если США сократят поток помощи и оружия. Об этом пишет New York Times.

Фото: "President of Ukraine met with National Security Advisor to the President of the United States" by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.