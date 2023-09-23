Генерал ВСУ Тарнавский назвал минимальной целью для успешного наступления Токмак

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Взятие Токмака в Запорожской области стало бы минимальным требованием для "успешного" контрнаступления ВСУ. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский в эфире телеканала CNN.

Фото: newsweek.com

Оценивая перспективы продвижения украинских войск на фронте, украинский военачальник назвал Токмак — "целью минимумом".

Он добавил также, что серьёзные препятствия для дальнейшего наступления могут создать и погодные условия. Так, по его словам, проблемы могут коснуться тяжёлой техники.

При этом генерал назвал подобные риски маловероятными, так как украинская армия продвигается "в основном без техники".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть в этом году Артёмовск, Соледар и Токмак.